Lại một phát ngôn gây sốc

Cụ thể, tại hội nghị bàn về các nội dung của dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức vào chiều 11-3 tại Bộ GTVT, ông Đinh Mạnh Toàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khi nói về các bài viết liên quan đến phương thức quản lý chất lượng mũ bảo hiểm đã nói: “... Các phóng viên đó có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm...”.

Về dự kiến tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm mà liên bộ mới đề ra đã có nhiều ý kiến người dân, chuyên gia và cả những cán bộ thuộc các cơ quan chức năng đóng góp, được đăng tải trên báo chí. Với nhiệm vụ phản ánh dư luận xã hội, là diễn đàn của nhân dân, báo chí phản ánh lo ngại, phân tích ưu điểm hạn chế của một chính sách sẽ tác động tới hàng chục triệu người là chuyện rất bình thường, cần phải khuyến khích để chính sách đề ra, đưa vào cuộc sống đảm bảo sự chặt chẽ và mang tính khả thi cao.

Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà thực tế cũng như ở các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc lấy ý kiến của đối tượng bị tác động khi xây dựng dự thảo chính sách được coi là quy trình bắt buộc. Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã xem kênh góp ý chính sách trên phương tiện thông tin đại chúng là không thể thiếu trước khi thực thi chính sách.

Mặt khác, trong bối cảnh hầu hết các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đang rất nỗ lực xây dựng hình ảnh, đề cao văn hóa tận tụy, tôn trọng nhân dân thì việc phát ngôn, xuất hiện trên báo chí của các cá nhân đại diện cho cơ quan công quyền được coi là khâu cực kỳ quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn mực cao độ.

Tại cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các cơ quan báo chí hồi đầu tháng 2 vừa qua, sau khi thông báo về kế hoạch năm 2013, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã trân trọng đề nghị báo chí hỗ trợ, giám sát lực lượng công an nhằm xây dựng hình ảnh chuẩn mực CAND “vì nhân dân phục vụ”.

Vì thế với phát ngôn phỉ báng các phóng viên ở một cục phó một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, dư luận xã hội đang trông chờ lãnh đạo lực lượng ra tay xử lý nghiêm theo điều lệnh nhằm lấy lại hình ảnh cho một ngành phục vụ nhân dân.

VẠN BẢO