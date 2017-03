Lạm phát cao, Quốc hội không thể vô can

Nên dừng thí điểm mô hình tập đoàn Thảo luận về kinh tế-xã hội, ngày 9-5, nhiều ĐBQH yêu cầu CP nghiêm túc kiểm soát hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, không để những doanh nghiệp (DN) này sa đà vào các lĩnh vực bên ngoài như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Viết Ngoạn (ảnh) nói: Nguyên tắc thị trường không cấm DN hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Nhưng tập đoàn kinh tế thì khác, ở đó vốn ngân sách đầu tư cho DN để cầm cương một vài lĩnh vực then chốt. Do vậy, chức năng đầu tiên của tập đoàn là hoạt động cho tốt trong lĩnh vực chính của mình. . Theo ông, mô hình tập đoàn hiện nay đang vấp phải những vấn đề gì? + Các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay phạm hai sai lầm. Thứ nhất, đầu tư dàn trải sang các lĩnh vực khác mà không tập trung vào lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của mình. Như vậy sẽ hạ thấp hiệu quả khai thác nguồn lực mà nhà nước tập trung cho tập đoàn. Thứ hai, sai lầm về mặt quản trị, đầu tư vào những lĩnh vực không có khả năng, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không thấy nguy cơ rủi ro rất lớn. Tập đoàn còn tham gia đầu tư chéo vào các lĩnh vực của nhau. Đây là điều hết sức cấm kỵ. Các nước cũng có tập đoàn, cũng đa dạng hóa đầu tư. Nhưng tập đoàn ở ta không làm vậy mà là lập ra những công ty tài chính, ngân hàng trực thuộc để phục vụ lại chính mình. . Có ý kiến cho rằng một số tập đoàn (Than-Khoáng sản, Dầu khí) vừa hoạt động với tư cách DN, vừa có tính chất quản lý nhà nước dẫn tới “vừa đá bóng vừa thổi còi”, ông nghĩ sao? + Một số ĐBQH có nhận xét như vậy. Tập đoàn Dầu khí chẳng hạn, được giao độc quyền thăm dò, khai thác dầu khí. Độc quyền đó cần được hiểu là nguồn lực lớn giao cho DN để hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Thế nhưng tập đoàn lại đầu tư, thành lập cả ngân hàng và tham gia các lĩnh vực khác nữa. . Có thể hiểu là mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước đang đối mặt với thất bại? + Gây dựng được những tập đoàn mạnh, có sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế; đa dạng hóa đầu tư là hướng đi đúng. Nhưng mô hình, quản trị ra sao, cấu trúc tổ chức thế nào thì phải bàn. . QH đã có ý kiến chính thức với CP về việc cần tạm dừng thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước chưa? + Ủy ban Kinh tế của QH và nhiều đại biểu chia sẻ quan điểm này. Báo cáo trình QH của chúng tôi cũng đề cập tới vấn đề này. . Xin cảm ơn ông! NGHĨA NHÂN thực hiện