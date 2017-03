Làm rõ trách nhiệm để xảy ra xây dựng trái phép ở bán đảo Sơn Trà

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, Hạt Kiểm lâm Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân của các cán bộ đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà.

Ông Khương yêu cầu Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá hiện trạng sử dụng đất của các dự án du lịch tại đây và kiến nghị hướng xử lý để lãnh đạo TP xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị Vùng C Hải quân rà soát lại phần đất rừng được giao, diện tích nào không sử dụng thì có biên bản bàn giao để TP có cơ sở giải quyết các trường hợp vi phạm.

Trước đó, chiều 14-12, ông Khương đã trực tiếp kiểm tra 40 trường hợp xây dựng nhà ở, công trình, mở cửa hàng kinh doanh… trên đất được giao khoán trồng rừng và làm vườn rừng tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó, có 27 trường hợp vi phạm đất rừng do Hạt Kiểm lâm Sơn Trà quản lý và 13 trường hợp vi phạm đất do Vùng C Hải quân quản lý.

HẢI CHÂU