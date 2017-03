Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu tội phạm gia tăng

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả mà Bình Dương đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính,... Về công tác phòng, chống tội phạm, phó thủ tướng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Ông cũng lưu ý tới trách nhiệm của người đứng đầu “…nơi nào tội phạm có tổ chức gia tăng gây ảnh hưởng đời sống nhân dân thì cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an nơi đó phải chịu trách nhiệm” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các cơ quan chức năng của thị xã Thuận An (Bình Dương). Tại đây, Phó Thủ tướng ấn tượng với những thành tích của lực lượng Công an thị xã Thuận An trong đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, đảm bảo yên bình cho người dân trên địa bàn.

NGUYỄN ĐỨC - VĂN NGỌC