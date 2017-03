Làm thủ tục, phải đi xin!

Nhiều trường hợp phải như đi xin, thậm chí phải phong bì mới được giải quyết. Như vậy quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đang bị hạn chế. Một số tổ chức và cá nhân đang làm ngược lại.

Dự thảo hiến pháp cần quy định rõ “cơ chế và trách nhiệm của người đứng đầu, chế tài xử phạt nghiêm minh” đối với những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Có như vậy quy định về bản chất tốt đẹp của nhà nước ta mới thực sự đi vào cuộc sống. Tất cả hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. (Infonet, ngày 3-6)

TS-chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long:

Tăng giá điện để đầu tư thiết bị hiện đại

Công nghệ sản xuất trong các ngành này hiện nay đang cực kỳ lạc hậu. Các nước tiên tiến đã không còn sử dụng những công nghệ cũ kỹ, lạc hậu và hao tổn điện mà doanh nghiệp VN đang sử dụng nữa. Họ lợi dụng điện giá rẻ ở VN để đưa những công nghệ này vào. Vì thế, việc tăng giá điện trong những ngành này sẽ góp phần giảm bớt tình trạng Nhà nước cứ bù lỗ giá điện, còn doanh nghiệp thì xài vô tội vạ. Đồng thời, về lâu dài sẽ ngăn được hiện tượng biến VN thành bãi rác công nghệ!

Những anh nào công nghệ lạc hậu, yếu kém cần phải đào thải để những anh đầu tư thiết bị hiện đại, tiết kiệm điện năng, hiệu quả sản xuất cao tồn tại. Nếu cứ bao mãi giá điện cho thép, xi măng, các ngành này tiết kiệm được chi phí sản xuất nhưng cái lợi mà họ mang lại cũng không cập được số tiền Nhà nước phải bỏ ra bù lỗ giá điện cho họ. (Vietnamnet, ngày 7-6)

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam:

Khó phát triển du lịch bằng đường hàng không

Với nhiều khách du lịch, nhất là khách du lịch quốc tế, đường đến các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam không dễ dàng. Để đến những thắng cảnh tuyệt đẹp như cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), từ Hà Nội phải đi mất ít nhất 8 tiếng, thậm chí lâu hơn nữa nếu có trắc trở: sạt lở đường, tắc nghẽn giao thông… Còn từ Hà Nội theo đường 18 đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), tuy nói mất 2 tiếng rưỡi nhưng không mấy khi đi được, mà thường phải mất 3-4 tiếng. Thực sự là có những đối tượng khách quốc tế VIP họ không đến được những điểm này do mất quá nhiều thời gian và mệt mỏi. Chưa kể những tuyến đường này hay xảy ra tai nạn.

Việc xin phép triển khai đường bay mới cho du lịch ở Việt Nam hiện nay là rất rắc rối, phức tạp, làm nản lòng nhiều công ty du lịch. Hiện nay do quan niệm về an ninh, việc quản lý không gian quá chặt nên để tổ chức được dịch vụ, giải thích được cho cơ quan quản lý là rất gian khổ” - ông Vũ Thế Bình nói. Và đây là một trong những lý do Việt Nam khó phát triển du lịch bằng đường hàng không. (Sài Gòn Tiếp Thị, ngày 8-6)

Ông Trần Cao Mưu, Tổng Thư ký Hội Nghề cá Việt Nam:

Cần có một chiến lược ứng phó với ý đồ xấu

Từ lâu, phía Trung Quốc đã lộ rõ ý đồ phá hoại ngành sản xuất nông nghiệp nước ta. Không chỉ cá tầm, việc thương lái Trung Quốc thu mua tất tần tật đủ thứ, từ móng trâu, đỉa đến rễ sim... đã chứng minh điều đó.

Khi chúng ta bắt đầu chứng tỏ có thể làm được gì đó thì họ cũng lên kế hoạch triệt tiêu. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải nhìn thẳng vào sự thật để có thể đề ra hẳn một chiến lược ứng phó với ý đồ xấu của phía họ. (Người Lao Động, ngày 5-6)