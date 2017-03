Lần đầu tiên có nữ thiếu tướng công an

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Trong số những người được thăng cấp bậc hàm cấp tướng lần này có Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh, nữ cán bộ đầu tiên trong lực lượng CAND được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Bà Minh sinh năm 1962, gia nhập lực lượng CAND và trở thành chiến sĩ trinh sát từ năm 19 tuổi. Sau đó, bà được phân công làm đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc giám đốc, phó trưởng Phòng Tham mưu - Ban Chỉ huy An ninh năm 1989, rồi trưởng Phòng Công tác chính trị năm 1996, trưởng Phòng Tổ chức năm 1999, phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang vào năm 2004. Tháng 6-2011, bà Minh được Bộ Công an bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Bà Minh cũng là nữ giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước.

CL