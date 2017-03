Lắng nghe dân, hiệu quả chính sách càng cao

Lại chuyện nhiều mối chối trách nhiệm Trong vụ sập nhà năm tầng ở Bình Dương làm ba người chết, nhiều khả năng chủ nhà và một số người khác sẽ bị khởi tố về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ nhà và chủ thầu phải chịu trách nhiệm do sự bất cẩn, tắc trách của họ nhưng điều người ta thắc mắc là sẽ còn những ai phải nhận trách nhiệm vì có nhiệm vụ quản lý công tác xây dựng trên địa bàn nhưng đã không hoàn thành? Bởi nếu ngay từ đầu vi phạm được phát hiện và được xử lý kịp thời thì sự cố đáng tiếc đã không xảy ra. Viện dẫn Quy chế quản lý xây dựng khu nhà ở Sóng Thần 2 (giai đoạn hai) thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An được UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2006, đại diện Công ty Cổ phần Đại Nam - chủ đầu tư dự án khu dân cư nơi có căn nhà bị sập - cho rằng mình vô can vì chủ đầu tư chỉ nhận hồ sơ thiết kế và hướng dẫn thủ tục xây dựng, còn việc kiểm tra, giám sát là của cơ quan chức năng tại địa phương. Trong khi đó, chủ tịch UBND huyện Dĩ An lại cho rằng trách nhiệm quản lý xây dựng thuộc về Công ty Đại Nam... Thế nhưng quy chế trên quy định rất rõ: Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng; quản lý trật tự xây dựng trong khu nhà ở theo quy chế, thông báo danh sách và gửi hồ sơ các cá nhân xây dựng đến UBND huyện để quản lý; cơ quan quản lý nhà nước và địa phương có trách nhiệm kiểm tra định kỳ hai tuần một lần quá trình xây dựng trong khu nhà ở. Nếu phát hiện sai phạm phải lập biên bản tại hiện trường và buộc chủ đầu tư tạm ngưng thi công, chờ xử lý của cấp thẩm quyền. Như vậy, phải khẳng định ngay: Công ty Đại Nam, UBND thị trấn, UBND huyện, Sở Xây dựng đều phải chịu trách nhiệm trước sự cố chứ không phải vô can như lý lẽ của từng bên nêu trên! Còn nhớ hai năm trước, trong vụ công trình Pacific ở TP.HCM gây sập tòa nhà Viện KHXH vùng Nam bộ, việc đổ lỗi cho nhau cũng đã diễn ra. Có ít nhất tám cuộc kiểm tra với dàn lực lượng hùng hậu từ UBND phường, đội quản lý trật tự đô thị quận cho đến thanh tra Sở Xây dựng... nhưng khi sự cố xảy ra thì không ai đứng ra nhận trách nhiệm! “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”. Có vẻ như câu này rất thích hợp với lĩnh vực xây dựng tiếng là có nhiều người quản nhưng thực ra không ai quản hoặc quản không chặt. Lấy gì đảm bảo sẽ không còn những sự cố nghiêm trọng tương tự nếu các cơ quan quản lý cứ ngỡ đó là việc của người khác và hay dùng tấm bùa “lắm sãi” để che cho... trách nhiệm cá nhân? Cũng cần đặt ra vấn đề quy chế do UBND tỉnh Bình Dương ban hành trong trường hợp này quy định khá chung chung. Phía chủ đầu tư lẫn cơ quan quản lý và địa phương hoàn toàn có thể hỏi ngược lại: Quy chế yêu cầu “kiểm tra việc xây dựng; quản lý trật tự xây dựng”; “kiểm tra định kỳ”... cụ thể là kiểm tra cái gì? Nếu kiểm tra chung chung thì làm sao phát hiện sai phạm? THU TÂM