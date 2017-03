Lãng phí phải xử như tham nhũng

Về hưu rồi thì cũng phải đưa ra xử Đề cập về Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, ĐB Bùi Thị An cho rằng hiện đang có tình trạng vô cùng bức xúc là nếu các công trình do các cá nhân hoặc các doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn ra làm thì rất hiệu quả, lời lãi cao. Nhưng nếu nguồn vốn do Nhà nước bỏ ra thì lại hiệu quả rất thấp, thậm chí chất lượng không tương xứng. Bên cạnh đó, có rất nhiều người khi sử dụng tiền nhà thì rất chi ly, tính toán. Nhưng khi sử dụng tiền nhà nước thì rất lãng phí. Do đó, bà An đề nghị giữ lại quy định như Điều 60 của luật hiện hành về quy định trách nhiệm của người phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt kết quả đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình. “Chúng ta phải có quy định chế tài về việc xử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu, trách nhiệm đó phải đi đến cùng. Thậm chí nếu họ có về hưu thì cũng phải lôi ra xử” - bà An nói. Dự báo thiên tai sai phải chịu trách nhiệm Thảo luận về Dự án Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai, ĐB Lê Văn Hoàng (Đà Nẵng) đề nghị cần bổ sung vào dự thảo quy định trách nhiệm pháp lý khi cơ quan chủ trì dự báo, cảnh báo, truyền tin sai về thiên tai. Bởi thực tế thời gian qua cho thấy đã không ít lần những dự báo, cảnh báo thiếu chính xác của các cơ quan khí tượng thủy văn đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhìn ở góc độ đầu tư cho hệ thống cảnh báo thiên tai, ĐB Bùi Thị An cho rằng chưa tương xứng. Bà An đề nghị cần phải đầu tư mạnh hơn về trang thiết bị khoa học kỹ thuật để có thể dự báo tốt hơn. “Chúng ta không thể dựa mãi vào kinh nghiệm được bởi vì chính chuyện dự báo không tốt đã gây ra hậu họa cho dân. Tôi đề nghị Nhà nước nên có đầu tư trang thiết bị để đầu tư dự báo bão, báo sóng thần, báo sụt đất cho chính xác để nhân dân đỡ khổ”. Dự kiến chất vấn năm bộ trưởng, trưởng ngành Ngày 6-6, danh sách các bộ trưởng, trưởng ngành dự kiến trả lời chất vấn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Danh sách này gồm: Bộ NN&PTNT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ VH-TT&DL, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng viện trưởng VKSND Tối cao. Phiên chất vấn dự kiến sẽ bắt đầu từ chiều 12-6 và kết thúc vào cuối ngày 14-6. Các nhóm vấn đề sẽ chất vấn là: Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi để hạn chế tiêu cực và thúc đẩy sản xuất; công tác quản lý nhà nước về báo chí để hạn chế tiêu cực như đưa tin sai sự thật, giật gân; sự “xuống cấp” đạo đức, văn hóa trong xã hội. Những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa; tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm… cũng sẽ được quan tâm. THÀNH VĂN