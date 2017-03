Lãnh đạo Đảng, nhà nước chúc Tết nhiều địa phương

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ tư lệnh thủ đô làm tốt công tác dân vận, quan tâm giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách. Đến thăm Bộ tư lệnh cảnh vệ (Bộ Công an), Chủ tịch nước lưu ý Bộ tư lệnh cảnh vệ cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đào tạo cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ hoạt động đa năng để kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Chiều qua, Công an TP Hà Nội đã chào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết. Thủ tướng nhắc nhở rằng Hà Nội cùng cả nước đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi lực lượng Công an TP nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội thủ đô.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Ban Bí thư mong Thanh Hóa phát huy thành quả đã đạt được, phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ từng căn dặn. Tại đây, ông Sang đã dâng hương trước tượng đài Lê Lợi, Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, đến thăm hỏi một số mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh và cán bộ, công nhân đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nhân dân Quảng Bình cũng vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Bà Doan đến thăm Trung đoàn 996 (Lộc Ninh, Đồng Hới), Trung tâm nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội tỉnh Quảng Bình, tặng quà gia đình một số thương binh và cán bộ tiền khởi nghĩa địa phương. Phó Chủ tịch nước còn tặng 25 triệu đồng tiền quà Tết gửi tới các hộ gia đình nghèo, gia đình thuộc đối tượng chính sách đang gặp nhiều khó khăn.

Sáng 20-1, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã đi thăm và chúc Tết ba gia đình nghèo và hai gia đình tôn giáo tại huyện Củ Chi. Tại các gia đình, ông Hải động viên các gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ông Hải nhắc nhở chính quyền huyện và xã, các tổ chức đoàn thể cần quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ vốn, dạy nghề và hướng dẫn cách mưu sinh cho các hộ để sớm thoát khỏi cảnh nghèo khó. Trong đó phải chú ý đến các chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế đối với các gia đình nghèo.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đến thăm và chúc Tết giáo sư Trần Văn Giàu.