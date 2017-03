Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đi chúc tết

Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ, nhân viên trong Văn phòng Quốc hội trong năm qua. Những đóng góp đó đã góp phần để Quốc hội ngày càng phát triển.

Trong ngày 26-1, đồng chí Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư đã đến thăm và chúc tết Đài Truyền hình Việt Nam. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đài Truyền hình Việt Nam đã đạt được trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là trong năm 2010.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, chúc tết Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục An ninh II (Bộ Công an). Thủ tướng cho rằng những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng công an. Cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động ngay trong giai đoạn manh nha.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã chúc tết và tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng và Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (Vinashin) tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Phó Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Vinashin cần mau chóng chặn suy giảm, hồi phục đà tăng trưởng, đưa Việt Nam thành nước đứng trong tốp 10 quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu mạnh nhất.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chúc tết, tặng quà cho cán bộ, công nhân viên hai tổng công ty tàu thủy. Ảnh K.LINH

Sáng 26-1, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết, tặng quà các hộ dân nghèo ở huyện Củ Chi, Hóc Môn và quận Tân Bình. Đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tiết (104 tuổi), cụ Trần Thị Tuôi (100 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Kích (100 tuổi). Bí thư Thành ủy chúc các cụ sức khỏe, sống lâu, vui vầy cùng con cháu, tiếp tục dạy dỗ con cháu trở thành những người có ích cho xã hội.

