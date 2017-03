Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều cán bộ lão thành cách mạng...

Sáng 27-7, quân dân các đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca, Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tại đảo Trường Sa Lớn, quân, dân và khách đến từ đất liền đã đặt vòng hoa và thắp hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ.

Chiều cùng ngày, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM), Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng và Nhà văn hóa Thanh niên phối hợp tổ chức hoạt động sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Họ ra đi khi còn rất trẻ”. Chương trình đã giới thiệu đến các đoàn viên những tấm gương anh dũng hy sinh trong phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn-Gia Định.

Ngày 27-7, UBND xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho anh Phan Thanh Tuấn (nguyên quán xã Thanh Chi). Trưa 12-9-2009, tại huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) xảy ra mưa, lũ lớn. Anh Tuấn (công nhân thi công đường vào công trường thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong) phát hiện tại đập tràn ngã ba Xốp Chảo có hai người bị nước cuốn trôi. Anh Tuấn lao xuống cứu sống được hai người nhưng do kiệt sức anh đã bị nước cuốn chết.

