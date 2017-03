Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ

(PL)- Sáng 27-7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Sáng cùng ngày, tại Khu di tích Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã diễn ra lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh, liệt sĩ. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ liệt sĩ già yếu, neo đơn; mẹ Việt Nam anh hùng; thương, bệnh binh... Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành việc xây tặng nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, thương binh nặng và một số diện chính sách gặp khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Ngày 27-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và tỉnh Kiên Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu và cải táng 112 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Cũng hôm qua, vợ và các con của liệt sĩ Nguyễn Văn Còn (xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) đã đón nhận bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ ký. Ông Còn hy sinh ngày 24-2-1970 nhưng hơn 41 năm sau, đến ngày 30-6-2011 mới được công nhận liệt sĩ. Nguyên nhân do gặp khó khăn khi xác minh và nhiều lần hồ sơ xác minh bị thất lạc.

T.VĂN - N.NAM - K.GIANG - T.PHÚC