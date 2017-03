Lãnh đạo nhiều hơn nhân viên

Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở NN-PTNT Nghệ An, giải thích việc Phòng Tài chính kế toán của Sở phải có 6 phó phòng là do “đặc thù của Sở”. “Hiện nay Sở có các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản, nông thôn mới nên phải bố trí 5 phó phòng, thêm 1 phó phòng phụ trách tổng hợp nữa nên thành 6 phó phòng”, ông Thành nói. Ông Thành cũng cho biết năm 2012, trước khi bổ nhiệm thêm 2 phó phòng, Sở đã có tờ trình gửi Sở Nội vụ xin bổ sung nhưng Sở Nội vụ không trả lời, tuy nhiên việc bổ nhiệm sau đó vẫn được thực hiện. Hiện nay, Sở này cũng có số lượng lãnh đạo nhiều nhất trong các sở ở Nghệ An với 7 phó giám đốc.

Sở Nội vụ Nghệ An hiện có 31 người nhưng có đến 19 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên. Phòng Công chức viên chức chỉ có 4 biên chế nhưng có đến 3 lãnh đạo (gồm 1 trưởng phòng, 2 phó phòng) và 1 nhân viên. Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ, cho biết đây là hệ quả của “lịch sử để lại” do trước khi về nghỉ hưu, ông giám đốc tiền nhiệm đã ký quyết định thăng chức cho một số người. Trong khi đó, theo bà Cao Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, hiện số cán bộ từ cấp phó phòng trở lên của Sở vẫn đang nằm “trong khung quy định”.

Theo Quyết định số 63 năm 2008 của UBND tỉnh, mỗi phòng ban thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện chỉ được bố trí 1 trưởng phòng và 2 phó phòng, trường hợp cần quá số người thì làm văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ. Năm 2010, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án thi tuyển bổ nhiệm chức danh trưởng, phó phòng. Nhưng việc thi tuyển chỉ thí điểm ở Sở Nội vụ để tuyển 2 phó phòng rồi đề án bị dừng lại mà nguyên nhân, theo bà Cao Thị Hiền là do vướng trong việc quy hoạch cán bộ.

Theo Khánh Hoan (TNO)