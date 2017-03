Lãnh đạo thăm, chúc Tết các địa phương

Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết các cơ sở tôn giáo Sáng 21-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP do Bí thư Thành ủy TP Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết các vị hòa thượng, các chức sắc, cao tăng tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo TP. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo TP trong sự nghiệp phát triển chung của TP và cả nước, nhất là những đóng góp trong công tác chăm lo cho đồng bào nghèo của TP. Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đời, đẹp đạo”, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, cùng TP và cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp ngày càng có hiệu quả cho sự phát triển của TP, chung sức chăm lo cho đồng bào nghèo. Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP do Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Tòa Tổng giám mục giáo phận TP, Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam. Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Trong sự phát triển kinh tế-xã hội của TP có cả sự góp sức rất to lớn của đồng bào giáo dân. Tôi mong muốn Đức Hồng y và Tòa Tổng giám mục tiếp tục động viên bà con giáo dân có những đóng góp xây dựng TP văn minh, giàu đẹp. Chúc các giáo dân một năm mới nhiều sức khỏe, ngày càng đóng góp nhiều hơn cho TP, sống tốt đời đẹp đạo”. Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP đã đến tặng hoa chúc mừng năm mới Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). T.HẰNG