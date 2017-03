Lãnh đạo TP.HCM chúc tết bộ đội biên phòng

Biểu dương những kết quả BĐBP TP đã đạt được trong năm qua, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã phối hợp tốt với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn trên sông, trên biển... Ông Hải căn dặn các đơn vị BĐBP TP nêu cao phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cần gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt khó giúp nhân dân giảm bớt khó khăn, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải cũng đến thăm và tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào nghèo dân tộc ít người đang sinh sống trên địa bàn huyện Cần Giờ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải đã trao tặng xấp vải lụa của Chủ tịch nước và khánh vàng mừng thọ của Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam TP.HCM cho cụ Huỳnh Thị Kiếm tròn 100 tuổi ở thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm và chúc tết Công an huyện Hóc Môn và BV Từ Dũ, hai đơn vị đạt nhiều thành tích trong năm qua. Cũng trong buổi sáng, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã chúc tết và tặng quà cho năm hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hóc Môn, chúc thọ bà Lý Thị Xuyến tròn 100 tuổi và đến thăm gia đình chiến sĩ Phạm Đình Huy đang công tác tại đảo Song Tử Tây.

Cũng trong ngày 11-2, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Võ Tiến Sĩ cùng đoàn lãnh đạo TP đã đến thăm và tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thiếp vừa tròn 100 tuổi và năm hộ nghèo ở phường Đông Hưng Thuận và Tân Hưng Thuận (quận 12). Các gia đình này đều có người bị tai nạn lao động hoặc mất sức lao động đang phải nuôi con nhỏ trong độ tuổi đi học.

TÁ LÂM