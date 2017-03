Lãnh đạo TP.HCM chúc tết lực lượng công an

Ông Lê Hoàng Quân đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lực lượng công an năm qua đã làm tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT; kéo giảm được số vụ phạm pháp hình sự, số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương so với những năm trước. Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu lực lượng công an của TP không được chủ quan, luôn đề cao trách nhiệm đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống cháy nổ trước và sau tết Nguyên đán để người dân vui tết.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng yêu cầu lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, công an ở các khu vực cửa ngõ của TP phải bám sát địa bàn, kiên quyết xử lý tình trạng xe “dù”, bến “cóc” để đưa người dân về quê đón tết và đón người dân trở lại TP an toàn.

Sáng cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Trần Thế Lưu dẫn đầu đoàn cán bộ TP đã đến thăm gia đình chiến sĩ Nguyễn Văn Hiển và gia đình chiến sĩ Trương Quan Phát (cùng ở quận 11), hiện đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Nam, thuộc huyện đảo Trường Sa. Ông Lưu chúc các gia đình đón tết vui vẻ và mong muốn gia đình tiếp tục động viên các em hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đã đến thăm, chúc thọ cụ Lâm Thị Lạc ở quận 6 tròn 100 tuổi và đến thăm, tặng quà gia đình ông Thạch Quý, 20 năm tuổi Đảng, dân tộc Khmer tiêu biểu.

TÁ LÂM