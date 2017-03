Lãnh đạo TP.HCM chúc tết tại Hóc Môn và Bình Chánh

Sau khi biểu dương những nỗ lực của công an hai xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn, bà Hà bày tỏ mong muốn công an xã cần phối hợp với MTTQ, đoàn thể và nhân dân để quản lý tốt địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Đồng thời, bà mong lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần các gia đình nghèo, gia đình dân tộc thiểu số, tạo điều kiện giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Minh Trí cùng đoàn lãnh đạo TP cũng đã đến thăm, tặng quà tết công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh. Mỗi công nhân được tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng.

T.HƯƠNG