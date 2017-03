Lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ

Ban Chỉ đạo 138/CP do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 138/CP chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự an toàn xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chống tiêu cực, tham nhũng…

