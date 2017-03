(PL)- Chiều 4-5, tại Khu di tích lịch sử An ninh Khu V (thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an đã tổ chức thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh Khu V.

Ông Nguyễn Ý Chí, nguyên cán bộ trinh sát Tiểu đoàn 10 - An ninh Khu V, cho biết tổng số liệt sĩ của Tiểu đoàn 10 là 76 người, đến nay 24 người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Sáng 5-5, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 11 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa). Trong 11 bộ hài cốt có 10 bộ chưa xác định được tên tuổi liệt sĩ. V.LINH - T.LONG