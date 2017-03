Lập bảy đoàn kiểm tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng

Đoàn công tác số 1 do ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn, làm việc tại Thanh tra Chính phủ và TP.HCM. Đoàn công tác số 2 do ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc tại Hà Nội và Hải Phòng. Trưởng đoàn công tác số 3 là ông Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính TƯ làm trưởng đoàn, làm việc tại Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao.

Đoàn công tác số 4 do ông Trương Hòa Bình, Chánh án TAND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc tại Cần Thơ và Đồng Nai. Trưởng đoàn số 5 là ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc tại Hải Dương, Hưng Yên. Đoàn công tác số 6 do ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc tại Đắk Lắk, Bình Thuận. Đoàn công tác số 7 do ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, làm việc tại các tỉnh Cà Mau, An Giang.

PL