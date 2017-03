Lập cơ quan độc lập kiểm soát thủ tục hành chính

Không sợ chồng chéo Để tránh việc phát sinh tiếp các thủ tục mới kém chất lượng, chúng tôi kiến nghị Chính phủ thành lập Cục Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Chính phủ. Văn phòng các bộ và cơ quan ngang bộ cùng UBND các địa phương sẽ có đơn vị trực thuộc theo dõi vấn đề này. Cơ quan này gồm những cán bộ am hiểu về TTHC, luật pháp, thực tiễn và xây dựng nhà nước pháp quyền để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là xem xét tính hợp pháp, hợp lý và sự cần thiết của TTHC trước khi trình ban hành. Hiện nay, Cục Kiểm tra văn bản QPPL thuộc Bộ Tư pháp làm nhiệm vụ gác cửa các văn bản QPPL. Còn cơ quan sắp tới chỉ kiểm soát riêng về TTHC nên sẽ không có sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Về ý kiến cho rằng cần có cơ quan độc lập để kiểm soát TTHC, theo tôi nếu chúng ta xây dựng luật về kiểm soát TTHC thì lúc ấy sẽ tính đến. Còn trước mắt, chúng tôi kiến nghị Chính phủ phương án như trên. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC Kinh nghiệm Hàn Quốc Năm 1997, Hàn Quốc ban hành Luật cơ bản về pháp quy hành chính. Dựa trên luật này, chính phủ thành lập Ủy ban Cải cách lập quy để thực hiện việc giám sát, phối hợp, rà soát các quy định theo chỉ thị của tổng thống. Ủy ban có 20 ủy viên do thủ tướng đứng đầu. Trong đó có bảy thành viên thuộc chính phủ (các bộ trưởng Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Thương mại,…), 13 thành viên không nằm trong chính phủ (giáo sư đại học, chủ doanh nghiệp, đại diện giới báo chí, đại diện người tiêu dùng...). Ủy ban có các nhiệm vụ chính: đưa ra các chủ trương về cải cách thể chế; xem xét các quy định mới ban hành để quyết định sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết; thu thập thông tin, trả lời các câu hỏi có liên quan của công chúng và công khai hóa các quy định được ban hành; theo dõi, đánh giá và đưa ra sáng kiến về cải cách quy chế lập quy. Các quyết định của ủy ban có hiệu lực cao và do tổng thống phê chuẩn.