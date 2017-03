Lập ủy ban độc lập để điều tra tham nhũng

Bất an với tội phạm vị thành niên Theo ĐB Ngô Thị Minh (Quảng Ninh), báo cáo của Bộ Công an cho thấy trong ba tháng đầu năm 2011 trên phạm vi cả nước các băng nhóm vị thành niên phạm tội tăng 51 vụ so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 34% so với tổng số vụ phạm pháp xảy ra. Tình trạng các học sinh đánh nhau, tung clip lên trên mạng cũng đang gây lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh. Đặc biệt sau vụ thảm án tại tiệm vàng ở Bắc Giang mà thủ phạm là đối tượng vị thành niên, một lần nữa đã cảnh báo về sự gia tăng tỉ lệ phạm tội ở lứa tuổi này. Bổ sung, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) nói tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm trong năm qua diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ và số bị can, mức độ tội phạm xảy ra hết sức nghiêm trọng, gây tâm lý bất an trong xã hội. “Cử tri rất lo lắng, thiếu yên tâm và đặt câu hỏi vì sao Nhà nước đã dành ngân sách rất lớn cho lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm nhưng tội phạm vẫn không giảm mà ngược lại ngày càng gia tăng. Tôi đề nghị Chính phủ cần báo cáo với QH về thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiện nay như thế nào; đề xuất những biện pháp hữu hiệu để QH bàn và ra nghị quyết về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhưng vấn đề ổn định trật tự, an toàn xã hội là vô cùng cấp thiết” - ĐB Nghĩa nói. Sao lại khen những điều bình thường? Một công an không nhận tiền của lái xe, một bác sĩ không nhận tiền của bệnh nhân là một việc bình thường. Nếu điều đó chúng ta lại khen thì có nghĩa chúng ta thừa nhận việc nhận tiền là thực tế phổ biến. ĐB PHẠM ĐỨC CHÂU (Quảng Trị) Cảm giác có chuyện “nhường nhịn nhau” Hiện nay có hiện tượng nhiều vụ tham nhũng kéo dài thời hạn bất thường ở tất cả các giai đoạn tố tụng. Tôi cho rằng vấn đề kéo dài ở các giai đoạn tố tụng, giảm bớt hành vi phạm tội của các bị cáo, tách ra để xem xét xử lý sau hay tội danh nhẹ hơn là một xu hướng gần đây. Chúng tôi có cảm giác các cơ quan tiến hành tố tụng nhường nhịn nhau, không thể hiện các quyền mà pháp luật đã quy định cho mình. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhiều, VKS đình chỉ thì cơ quan điều tra không có ý kiến, tòa án cũng không trả hồ sơ yêu cầu truy tố tội danh nặng hơn hay đề nghị truy tố đồng phạm khác; cấp trên không tích cực giám đốc xét xử của tòa án cấp dưới… ĐB NGUYỄN VĂN HIẾN (Bà Rịa-Vũng Tàu)