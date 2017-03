Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Nhà nước từ 2013

Các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm 1. QH bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp: a) UBTVQH đề nghị; b) Có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất 20% tổng số đại biểu QH; c) Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc ủy ban của QH; d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu QH đánh giá “tín nhiệm thấp”; đ) Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu QH đánh giá “tín nhiệm thấp” hai năm liên tiếp. 2. HĐND bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu trong các trường hợp: a) Có kiến nghị bằng văn bản của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND; b) Có kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; c) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp”; d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” hai năm liên tiếp. (Trích Điều 11 NQ)