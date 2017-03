Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khẳng định: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) đã mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh lịch sử...

Trong ngày, MTTQ Việt Nam cũng đã có buổi tri ân các cán bộ lão thành cách mạng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chân thành chia sẻ: “70 năm mà còn được gặp các cụ, nghe các cụ nói, ghi hình các cụ đó là một diễm phúc. Chúng tôi mong muốn được nghe các cụ kể chuyện để thêm tự hào về dân tộc, về đất nước Việt Nam anh hùng, tươi đẹp”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Trân. Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 19-8, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ở TP.HCM, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được khen thưởng.

Sáng 19-8, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà bia Ban Kinh tài Trung ương Cục miền Nam tại khu di tích Trung ương Cục thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thuộc huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).