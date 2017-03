Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lào

Thủ tướng Lào cùng đoàn cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, Hội đồng Quốc phòng An ninh Trung ương Lào đã đến viếng Đại tướng. Lãnh đạo các Bộ ngành trung ương, các đoàn thể của Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, công tác và học tập tại Lào cũng đến tham dự lễ viếng.









Đoàn cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trung ương Lào do Thủ tướng Thongsing Thammavong dẫn đầu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham gia đoàn có các đồng chí Phó Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ An Ninh, Bộ Ngoại giao, Bộ tư Pháp... Trong quyển sổ tang, Thủ tướng Thongsing Thammavong bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Đại tướng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có công lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển.











Đồng chí Thongsing Thammavong Thủ tướng Chính phủ Lào nói: “Hội đồng Quốc phòng và An ninh trung ương Lào, Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng như nhân dân Lào vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Người có công lao to lớn trong công cuộc giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam, người bạn vĩ đại thân thiết, gần gũi của nhân dân Lào. Sự ra đi này, chúng ta mất đi một nhà cách mạng lão thành, và không chỉ là mất mát lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam mà đó cũng là nỗi mất mát của Lào chúng tôi”.

Tiền sảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào là lá cờ Tổ Quốc và lá cờ ASEAN treo rũ. Hàng chục rồi hàng trăm đoàn các cơ quan đoàn thể của Lào, cộng đồng người Việt Nam sinh sống, công tác và học tập tại Lào lần lượt vào viếng và tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người Việt đi thăm thân tại Lào chưa kịp về nước cũng ghé Đại sứ quán Việt Nam tại Lào viếng và tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.



“Thật là thương nhớ Bác, vì Bác đã cống hiến rất nhiều cho đất nước của mình, nên dù không về được đến Hà Nội, nhưng mà ở đây, cảm xúc của tôi đối với Bác vẫn thành kính, rất là thương nhớ Bác”. Một người dân Việt Nam tại Lào chia sẻ.



Ngay tại lễ viếng, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trưng bày nhiều bức ảnh có giá trị liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng trong mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, được lãnh đạo và người dân Lào rất quan tâm.







Quốc Khánh (VOV/ Vientiane)