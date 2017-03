Lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cả nước

Tuyến đường dài 2 km đã được rải đá dăm cấp phối, đáp ứng an toàn đoàn xe diễn tập đưa linh cữu Đại tướng vào ra an toàn. Một bãi đổ xe với sức chứa hàng trăm chiếc cũng đã hoàn thành đúng tiến độ. Cục Hậu cần Quân khu 4 cũng đưa một số ô dù, bạt, áo mưa… vào nơi tổ chức an táng Đại tướng để đề phòng khi trời mưa. Các đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã khẩn trương lắp đặt thiết bị để tường thuật trực tiếp lễ an táng vào ngày mai.

Các lực lượng chức năng kiểm tra lần cuối trước giờ đón Đại tướng. Ảnh: V.LONG

Khánh Hòa: Tổ chức trang trọng lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 12-10, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền; các cơ quan, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cử hành trọng thể lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng thời điểm, tại Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 974, Đại đội Công binh 19 và Đại đại Hỗn hợp 90, đều lập bàn thờ và tiến hành trang trọng lễ viếng đối với vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tấm lòng đức độ, cao cả của Đại tướng đối với nhân dân và quân đội.

Cùng ngày, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa và 184 cơ sở Hội Cựu chiến binh khắp tỉnh, hàng nghìn cựu chiến binh, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tại địa phương đã lập bàn thờ và tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam với lòng thành kính, niềm tự hào sâu sắc về Người.

Quảng Bình: Các lực lượng vũ trang viếng Đại tướng tại quê nhà

Trong những đoàn người đến viếng Đại tướng, đặc biệt chú ý có các lực lượng vũ trang. Lực lượng được Đảng và Nhà nước trao trọng trách to lớn bảo vệ sự bình yên cho nhân. Hôm nay, nhiều đơn vị lực lượng vũ trang khắp cả nước đã tạm gác lại công việc của mình để về Quảng Bình tiễn đưa Đại tướng.

Các tướng lĩnh Quân đội hành lễ trước bàn thờ Đại tướng. LÊ PHI

Đội kèn quân đội phục vụ tang lễ. LÊ PHI

Quân khu 4 đến viếng Đại tướng. LÊ PHI.

Đông đảo các chiến sĩ bộ đội khắp mọi miền đất nước về viếng Đại tướng. LÊ PHI

Các chiến sĩ công an làm lễ viếng Đại tướng. LÊ PHI

Lực lượng công an, quân đội chờ đến lượt mình vào viếng. LÊ PHI.

Hành lễ trước bàn thờ Đại tướng. LÊ PHI.

Bình Thuận: Tổ chức lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp ở 13 địa điểm 7g30 sáng 12/10, tại 13 địa điểm đặt bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên toàn tỉnh đồng loạt mở cửa đón cán bộ, nhân dân vào thắp hương viếng đại tướng. Tại TP Phan Thiết, mặc dù đã tổ chức ở hai địa điểm là trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 2 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết) và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Phan Thiết (số 21 Trần Phú, thành phố Phan Thiết) nhưng do số lượng người đến viếng quá đông nên phải xếp hàng dài dằng dặc trong im lặng và thành kính chờ đến lượt. Ông Thông Tín, một người Chăm ở huyện Hàm Thuận Bắc cho biết mặc dù ở Hàm Thuận Bắc cũng tổ chức lễ viếng nhưng do nhà ông gần Phan Thiết nên từ sáng sớm ông đã dậy mặc lễ phục dân tộc đến trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để viếng đại tướng. “Đại tướng là người Kinh nhưng đức độ và tài năng của ông luôn nằm trong trái tim người Chăm”, ông Tín rưng rưng chia sẻ. Theo ước tính chỉ sau hai giờ đồng hồ mở cửa, riêng tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có hơn 5.000 người đến viếng đại tướng. Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ Chỉ huy quân sự Bình Thuận. Ngoài hai địa điểm tại Phan Thiết, chín huyện, thị xã trong tỉnh cũng đều tổ chức tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự tại địa phương. Riêng Trung đoàn BB812 (phường Tân An, thị xã La Gi) và Trường Quân sự tỉnh (xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) cũng đặt bàn thờ Đại tướng cho quân nhân và nhân dân địa phương đến viếng. VIẾT LONG -

LÊ PHI - L.XUÂN - PHƯƠNG NAM