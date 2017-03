Liên quan kết luận của UBKT Trung ương về những sai phạm ở tỉnh Bình Phước: Khởi tố vụ án để làm rõ

Giao hơn 6.200 m2 “đất vàng” không qua đấu giá Công an cũng sẽ làm rõ các sai phạm tương đối cộm gồm: + Trong việc giao hơn 6.200 m2 đất (sau đài truyền hình tỉnh) cho Công ty Xây dựng Bình Phước để xây dựng nhà liền kề mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, bán với giá thấp so với giá UBND tỉnh ban hành năm 2010 cũng có dấu hiệu thất thu ngân sách. + Trong việc giao trạm thu phí T2-QL 14 cho Công ty Đức Thành-Gia Lai, UBND tỉnh Bình Phước thực hiện không đúng chủ trương của Chính phủ, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo kiểm tra giám sát việc thu, nộp sử dụng nguồn thu phí để công ty này làm trái các quy định pháp luật. Theo kế hoạch, tháng 5-2013 con đường này sẽ hoàn thành nhưng đầu tháng 10-2012 Bộ GTVT có báo cáo gửi Thủ tướng, nêu: Tiến độ Dự án nâng cấp QL 14 đoạn Cây Chanh - Cầu 38 chỉ đạt 13,4%. Chưa hết, UBND tỉnh đã giao trạm thu phí cho nhà đầu tư trước khi Chính phủ đồng ý, dẫn đến việc thu phí gây thất thoát, không kiểm soát. Công an sẽ phải làm rõ số tiền thu phí do công ty này thực hiện kể từ khi UBND tỉnh bàn giao (ngày 2-11-2009) đến hiện tại, gây thất thoát như thế nào. + Một số công ty được giao đất để trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ nhưng có dấu hiệu sang nhượng mua bán trái phép, để mất rừng… Với các vụ sai phạm trên, Công an tỉnh Bình Phước đã xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước để báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Tài chính giám định tư pháp thiệt hại