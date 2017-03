Long An: Đề nghị cách chức chánh án TAND huyện Đức Hòa

Đã đề nghị TAND Tối cao cách chức thẩm phán sơ cấp, cách chức chánh án đối với ông Nguyễn Văn Đến, Chánh án TAND huyện Đức Hòa (đang bị đình chỉ), vì sai phạm nhận chung chi và môi giới chung chi “chạy án”. VKSND Tối cao đang xem xét hình vi của ông Đến có đến mức xử lý hình sự hay không. Trước đó, ông Đến đã bị khai trừ khỏi Đảng. Cùng vụ sai phạm trên, báo chí có hỏi kết quả xác minh về việc dính líu tiền nong của một phó chánh án TAND tỉnh nhưng đại diện TAND tỉnh không trả lời câu hỏi này.

Liên quan đến việc Công an tỉnh Long An mua cùng lúc bốn chiếc xe hơi Camry, Đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết chủ trương dùng nguồn kinh phí an toàn giao thông mua xe trang bị cho Công an tỉnh là không sai. “Việc bố trí các xe trên cho bộ phận nào sử dụng, Công an tỉnh không có trách nhiệm phải cung cấp cho báo chí” - ông Thanh nói. Về việc nguyên giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp biển số ô tô đẹp nhằm vận động các doanh nghiệp góp tiền xây nhà tình nghĩa cho ngành, ông Thanh khẳng định việc này trái quy định pháp luật. Công an tỉnh đã có báo cáo giải trình gửi Tỉnh ủy và có hình thức kỷ luật nghiêm với người đề xuất chủ trương sai.

TÂM PHÚC