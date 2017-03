Long An đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhất

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, đã trao huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ và nhân dân Long An vì đã có thành tích đặc biệt góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Long An, đã ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Long An có gần 30.000 liệt sĩ; 1.829 bà mẹ Việt Nam anh hùng; hơn 200 đơn vị, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… Tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 17-9-1967, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã quyết định phong tặng cho Đảng bộ Long An danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

TƯỜNG VÂN