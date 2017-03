Lòng tin chiến lược quyết định hòa bình, ổn định

Một trong những nội dung được các học giả quan tâm là vấn đề an ninh khu vực đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ rõ ràng, rành mạch.

Theo Thủ tướng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có vai trò rất quan trọng trong tiến trình hình thành trật tự thế giới trong tương lai nhưng đang tiềm ẩn bất ổn do những diễn biến phức tạp của các điểm nóng, trong đó có tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông. “Những bất ổn, căng thẳng hiện nay chỉ có thể giải quyết khi tất cả các nước, nhất là các nước trực tiếp có yêu sách chủ quyền ở biển Đông, đều phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, kiềm chế, không có hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Đánh giá cao khái niệm “lòng tin chiến lược” được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-la năm 2012, GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc, đề nghị Việt Nam cho biết quan điểm của mình về xây dựng lòng tin chiến lược cũng như cách thức xử lý những bất ổn về môi trường an ninh khu vực. “Hòa bình, ổn định là mong muốn tha thiết, là khát vọng cháy bỏng của mỗi con người, mỗi quốc gia và cả nhân loại. Để có hòa bình, ổn định thì một nhân tố có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng được lòng tin chiến lược. Nếu không xây dựng được lòng tin chiến lược thì việc bảo đảm cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn của nhân loại là rất mong manh” - Thủ tướng nhấn mạnh. Về quan điểm giải quyết tranh chấp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định Việt Nam luôn kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử ở khu vực.

T.HẰNG