Lựa chọn người giỏi ứng cử đại biểu Quốc hội

Tỉnh Bạc Liêu coi trọng tiêu chuẩn đại biểu được giới thiệu ra ứng cử phải bảo đảm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có quan điểm quần chúng và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Cùng ngày, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, trong đó nhấn mạnh đến mục đích xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đã thống nhất về số lượng, cơ cấu đại biểu đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị đối với thành phần đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Theo quy định, tỉnh Phú Yên được bầu 50 đại biểu HĐND cấp tỉnh; trong đó đại biểu phụ nữ phấn đấu có 15 người; đại biểu trẻ từ 35 tuổi trở xuống có tám người; đại biểu là người ngoài Đảng có năm người. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang đã thông qua dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Tỉnh An Giang thống nhất số ứng cử viên đại biểu Quốc hội khi niêm yết danh sách là 18 người; đối với đại biểu HĐND là 113 ứng cử viên.

TX