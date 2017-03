Luật hóa quyền nhân dân giám sát nhà nước

Tám hạn chế Nhóm nghiên cứu do GS-TS Trần Ngọc Đường làm trưởng nhóm đã nghiên cứu và đưa ra tám hạn chế của pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân. Trong đó, điều thấy khá rõ là một số quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định nhưng chưa có luật cụ thể hóa để công dân thực hiện như luật biểu tình, luật về quyền lập hội, luật về quyền được thông tin. Pháp luật về các hình thức dân chủ trực tiếp còn chậm được thể chế và mang tính hình thức. Luật trưng cầu dân ý, luật tham vấn và phản biện xã hội là những đạo luật tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước một cách trực tiếp hiện vẫn chưa có. Ngoài ra, pháp luật hiện hành về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực tư pháp hình sự, nhất là quy định về giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử chưa phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Tình trạng luật sư chưa được tham gia ngay từ giai đoạn khởi tố bị can, gia hạn tạm giam nhiều lần kéo dài hàng năm, thậm chí nhiều năm là biểu hiện vi phạm trong quản lý nhà nước về tư pháp hình sự…