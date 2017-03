Luật hóa vai trò lãnh đạo của Đảng

Để dân bầu trực tiếp lãnh đạo Tại hội nghị, nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu cho ý kiến. Theo ông Phạm Xuân Hằng, dự thảo sửa đổi quy định về Hội đồng HP do Quốc hội thành lập và chỉ có chức năng kiểm tra, kiến nghị. Nếu chỉ có chức năng kiểm tra, kiến nghị thì hiệu quả sẽ rất thấp. Do đó, cần quy định theo hướng Hội đồng HP phải có thẩm quyền phán quyết. Ông Lê Truyền cũng cho rằng Hội đồng HP phải là tổ chức độc lập để có thực quyền, chứ quy định như trong dự thảo khó phát huy hiệu quả. Dự thảo sửa đổi HP 1992 cũng bổ sung một quy định rất tiến bộ là nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp. Về điều này, ông Hoàng Thái kiến nghị nên quy định theo hướng những người đứng đầu các cấp do nhân dân bầu cử trực tiếp chứ không thông qua đại diện nữa. “Như thế nhân dân sẽ lựa chọn được người xứng đáng” - ông Thái nói. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh thì cho rằng quy định về biểu quyết như Điều 30 trong dự thảo: “Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” là chưa phù hợp, nên sửa lại là nhân dân có quyền biểu quyết về HP và những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia...