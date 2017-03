Lực lượng 141 Hà Nội: ‘Bàn tay sắt’ linh hoạt

“Chúng tôi biểu dương và đánh giá cao sáng kiến thành lập cũng như hiệu quả công tác của các tổ 141 đạt được. Đặc biệt là với tinh thần “thức cho dân ngủ” thì uy tín của Công an TP nói chung, hình ảnh của lực lượng CSGT nói riêng trong nhân dân được tăng lên. Lực lượng 141 thật sự đã giành được tình cảm, lòng tin của nhân dân thủ đô, cũng như người dân cả nước…”. Chiều 18-9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương phát biểu tại cuộc họp sơ kết ba năm thực hiện kế hoạch số 141 của Công an TP Hà Nội như trên.

Đầu năm 2011, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tội phạm hình sự manh động. Nhiều đối tượng mang theo vũ khí quân dụng, dao, kiếm… sẵn sàng gây án chống người thi hành công vụ. Sau đó 15 tổ công tác 141 gồm ba lực lượng nòng cốt (CSGT, hình sự và cơ động) đã được thành lập.

Qua ba năm thực hiện, các tổ công tác đã góp phần làm giảm phạm pháp hình sự. Cụ thể, năm 2012 giảm 2,6% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 17,6 vụ trọng án so với năm 2011; năm 2013 giảm 1,9% số vụ phạm pháp hình sự và giảm 13,9% số vụ trọng án so với năm 2012…

Vũ khí mà lực lượng 141 thu được từ các đối tượng tội phạm. Ảnh: ND

Ngoài ra mô hình lực lượng 141 góp phần làm giảm TNGT. Các đối tượng lưu manh, côn đồ mang theo vũ khí, dao, kiếm tham gia giao thông, truy đuổi đâm, chém nhau công khai… giảm rõ rệt; tình trạng thanh niên càn quấy, “tóc xanh”, “tóc đỏ”… ngang nhiên vi phạm luật, sẵn sàng chống lại người thi hành công vụ giảm hẳn. Lực lượng 141 không chỉ là lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông mà còn là lực lượng ban đầu ngăn chặn, xử lý vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Ba năm, lực lượng đã bắt giữ hơn 3.600 đối tượng có dấu hiệu tội phạm; thu giữ 19 súng quân dụng, hơn 700 viên đạn, 83 súng công cụ hỗ trợ và súng tự chế; 182 bình xịt hơi cay, hàng ngàn đao, kiếm, dùi cui… Hoạt động của các tổ công tác 141 đã góp phần làm giảm TNGT trên cả ba tiêu chí; tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng giảm; người tham gia giao thông chấp hành tốt hơn quy định Luật Giao thông… Theo đó, đã xử lý gần 108.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 60 tỉ đồng; tạm giữ gần 53.000 lượt phương tiện. Bên cạnh đó, rất nhiều vụ việc về kinh tế như hàng lậu, hàng cấm được lực lượng 141 phát hiện, ngăn chặn.

Ngoài kiểm tra, ngăn chặn, xử lý…, lực lượng 141 còn phát hiện, thu hồi nhiều tài sản, phương tiện là tang vật của các vụ án trao trả cho người bị hại gồm cả trăm xe mô tô, ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy ảnh, đồng hồ… đắt tiền và gần chục ký vàng cùng với nhiều triệu đồng.

“Thời gian tới, Công an TP Hà Nội cần tiếp tục duy trì tốt hơn nữa mô hình các tổ công tác 141; nghiên cứu, khảo sát mở rộng phạm vi bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ ra các tuyến thuộc địa bàn các huyện ngoại thành có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự. Thường xuyên nắm tình hình, quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, là lực lượng thường xuyên, liên tục góp phần giữ vững trật tự địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân” - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chỉ đạo…

NGUYỄN DÂN