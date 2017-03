Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng An ninh Bình Dương tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, vững vàng vượt qua các khó khăn, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Thượng tá Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng phòng An ninh và tập thể Phòng An ninh Công an tỉnh Bình Dương được Chủ tịch nước trao tặng huân chương Chiến công hạng Nhì và Ba.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu lực lượng An ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác; góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước.

Dịp này, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục An ninh I, Tổng cục An ninh II; huân chương Quân công hạng Nhất cho Trung tướng Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an); huân chương Quân công hạng Ba cho các thứ trưởng Trung tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Tô Lâm và Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh (Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I).

TX