Lực lượng công an hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đã biểu dương các điển hình tiên tiến của đại hội là tiêu biểu cho chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam; nêu cao tinh thần xả thân vì nước, vì dân, vượt lên khó khăn, gian khổ và cám dỗ đời thường, sáng tạo trong công tác, sẵn sàng hy sinh; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, thể hiện sinh động trên tất cả lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tự hào về lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng và sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng công an nhân dân và phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đã trân trọng trao huân chương Quân công hạng Nhất tặng Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; trao huân chương Quân công hạng Nhì tặng Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an.

