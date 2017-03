Lực lượng công an nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân

Tổng Bí thư đã nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia từ sau Đại hội XI của Đảng tới nay và nhiệm vụ sắp tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân kiên định mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, quyết tâm làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; làm tốt công tác vận động quần chúng theo phương châm “lấy dân làm gốc”…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời, chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

LX