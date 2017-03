Lực lượng công an phải đẩy mạnh cải cách hành chính

Tổng Bí thư đánh giá lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành chủ động tấn công làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Lực lượng công an đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự như tội phạm tham nhũng, ma túy; đấu tranh trấn áp, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Nhiều chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh chống tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ngành công an cần tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm chuyên nghiệp, các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm tham nhũng, ma túy... Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Kiên quyết xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và hoạt động kinh tế lẫn đời sống, sinh hoạt của công dân.