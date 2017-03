Lực lượng công an phải thấy những khuyết điểm để khắc phục

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước lưu ý lực lượng công an nhân dân rằng có những cán bộ, chiến sĩ do thiếu tự rèn luyện và tu dưỡng bản thân nên thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức lối sống, làm tổn hại uy tín của Đảng và thanh danh của ngành, làm cho nhân dân bất bình. Đây là điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, làm cho ta suy yếu. “Chúng ta không được lơ là, thiếu cảnh giác” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị toàn thể lực lượng công an nhân dân thường xuyên thực hiện tốt sáu điều Bác Hồ dạy về xây dựng người công an nhân dân cách mạng; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng trong ngành; các cán bộ, chiến sĩ công an cần phải nhận thức rõ những thành tựu để tự hào, phát huy, đồng thời cũng phải thấy hết những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục.

AX