Lực lượng Công an TP Đà Nẵng: Đón nhận hai danh hiệu anh hùng

(PL)- Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu và hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các đơn vị, cán bộ thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương, đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban An ninh quận 2 (tiền thân của lực lượng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và liệt sĩ Hoàng Văn Lai, nguyên Trưởng ty Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Phòng PC45 và Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP được trao tặng huân chương Chiến công hạng Ba về chiến công phá vụ “siêu” trộm 40 tỉ đồng.

Đồng thời, năm tập thể và một cá nhân được nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 19-8, Công an tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng cho Ban An ninh tỉnh Bến Tre thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (nay là Công an tỉnh Bến Tre).

TX - P.L.H.HÀ