Lương cao chưa chắc hấp dẫn

Kết quả thăm dò ý kiến 294 trí thức trẻ và chuyên gia đầu ngành . Câu hỏi “Đâu là lý do chính đáng cản trở việc thu hút giới trí thức KH&CN trong và ngoài nước tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của TP?” Đãi ngộ vật chất chưa tương xứng: 71,6% Trang bị kỹ thuật còn nghèo nàn: 55,7% Hiệu quả sử dụng chất xám thấp: 49,5% Điều kiện nâng cao tri thức và giao lưu quốc tế: 32,9% Chưa tạo điều kiện cho tự do sáng tạo: 28,4% . Câu hỏi: Yếu tố nào là quan trọng nhất để thu hút trí thức tham gia lâu bền? Đãi ngộ cao: 27,5% Quản lý công bằng, minh bạch: 25,4% Tự do sáng tạo: 23% Trang bị hiện đại: 13,6% Các yếu tố khác: 10% (Nguồn: Dự thảo đề án)