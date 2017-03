Lương thử việc phải bằng 80% lương chính thức

Tiền lương bình quân của người lao động năm 2009 trong các doanh nghiệp ước đạt được 2.750.000 đồng/tháng, tăng 6,5% so với năm 2008. Đây là những số liệu do Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố. Bộ cũng cho biết tiếp tục thực hiện lộ trình thống nhất một mức lương tối thiểu cho các loại hình doanh nghiệp, năm 2010 đối với doanh nghiệp trong nước lương tối thiểu sẽ tăng bình quân 15%, đối với doanh nghiệp FDI lương tối thiểu tăng bình quân 10%. Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho biết trong năm 2009 đã xảy ra 216 cuộc đình công, bằng 30% so với năm 2008. Đình công vẫn xảy ra chủ yếu trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (72,6%), thuộc ngành dệt may (52,7%) và thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (71,7%). Điều đặc biệt là tất cả các cuộc đình công đều xảy ra không đúng theo trình tự pháp luật quy định và không do tổ chức công đoàn cơ sở lãnh đạo. BẢO PHƯỢNG