Lượng văn phòng công chứng vượt quy hoạch

Hiện đang có tình trạng một số TP lớn cho phép thành lập quá nhiều VPCC so với quy hoạch. Bắc Giang hiện có sáu tổ chức hành nghề công chứng (với năm VPCC), vượt hai tổ chức so với quy hoạch. Tổ thư ký đề xuất điều chuyển hai văn phòng này đến một địa bàn khác do địa phương tự quyết định.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang Hoàng Kim Kiên cho biết các VPCC trên đều được thành lập trước khi có quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể của Thủ tướng Chính phủ. Ông đề xuất giữ nguyên các VPCC hiện tại và không phát triển thêm tổ chức nào ở TP. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cũng cho rằng khó có thể thực hiện được đề xuất của tổ thư ký mà chỉ nên kiến nghị địa phương giảm bớt các tổ chức hành nghề công chứng để bảo đảm đúng quy hoạch.

ĐỨC MINH