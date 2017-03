“Mảnh đất... ít người, nhiều ma”?

Sau khi bắt tạm giam chủ tịch Công ty Dược phẩm Viễn Đông do làm giá chứng khoán, cuối tuần qua công an đã bắt tiếp em trai ông này do có hành vi liên quan.

Cáo buộc ban đầu của công an cho rằng hai anh em ông này và một số đối tượng khác đã mở hàng chục tài khoản để đưa ra các lệnh mua bán “ảo” nhằm lôi kéo các nhà đầu tư khác “ăn theo”. Đây là lần đầu tiên một hành vi thao túng giá chứng khoán bị xử lý hình sự. Trước đó các hành vi tương tự chỉ bị xử phạt hành chính dù trong các vụ việc đó nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nặng. Trong vụ này, loại cổ phiếu mà họ thao túng đã tăng một mạch từ 60.000 lên 100.000 đồng, sau đó lại rơi về 60.000 đồng khiến nhiều nhà đầu tư khác thua thiệt cả trăm triệu đồng. Bản thân họ khi đó lại đưa ra bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng có một số thông tin sai lệch và bỏ sót các thông tin quan trọng. Kể từ thời điểm 2007 đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam biến động dữ dội, vượt xa mọi quy luật kinh tế thông thường. Người người, nhà nhà, rồi doanh nghiệp bỏ tiền ra đầu tư chứng khoán và đáng nói ở chỗ các quyết định mua bán này ít khi căn cứ vào báo cáo tài chính, chỉ tiêu lợi nhuận hay phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mà chỉ theo... “tin đồn”. Các lệnh mua bán của nhà đầu tư nước ngoài, hay việc nhiều tài khoản cùng liên tục đặt mua một loại cổ phiếu như trường hợp trên, đều có thể chi phối quyết định của các nhà đầu tư “ăn theo”. Nhìn rộng ra, không chỉ chứng khoán mà các lĩnh vực đầu tư mạo hiểm như vàng, ngoại tệ, bất động sản... đều rơi vào tình trạng tương tự: Người dân đầu tư theo... tin đồn! Cảnh xếp hàng, chen mua, chen bán liên tục diễn ra, tin “vỉa hè” lan rộng trong khi cơ quan nhà nước lại phản ứng chậm chạp. Trong hoàn cảnh đó, các con “cá lớn” tha hồ tung tác, thao túng nguồn cung và giá cả bằng các thủ đoạn như tạo khan hiếm, sai “đệ tử” ra chỉ dấu gom hàng, liên tục tăng giá... khiến các thị trường này vận hành hết sức méo mó, biến dạng theo ý muốn của họ. Chính vì thế động thái xử lý cương quyết các hành vi thao túng giá lần này là rất đáng hoan nghênh, bởi các lĩnh vực đầu tư như trên thực sự đang là những “mảnh đất... ít người, nhiều ma”. Cạnh đó cần khuyến cáo kịp thời, chấn chỉnh nghiêm trách nhiệm minh bạch thông tin của các doanh nghiệp cung cấp hàng để tạo niềm tin cho thị trường. BẰNG LĨNH