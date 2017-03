Mẫu CMND mới không ghi tên bố, mẹ

Theo đó, mẫu CMND mới sẽ không có tên bố, mẹ. Những trường hợp đã cấp CMND có tên bố, mẹ nếu có yêu cầu sẽ được cấp đổi lại theo mẫu mới nhưng vẫn giữ số cũ” - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết.

Theo Đại tá Trần Thế Quân (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an), việc in tên bố, mẹ trên CMND đã được quy định tại Nghị định 05/1999 và tiếp tục duy trì trong Nghị định 170/2007. Mãi đến năm 2012, khi Bộ Công an thực hiện thí điểm đề án cấp CMND theo mẫu mới 12 số với hình thức, thông tin đúng theo các nghị định trên thì mới phát sinh một số bất cập gây bức xúc trong dư luận. Hiện chương trình thí điểm đã cấp khoảng 45.000 CMND theo mẫu có ghi tên bố, mẹ.

BÌNH MINH