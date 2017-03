Mẫu phiếu lý lịch tư pháp và hàng trăm triệu đồng

Như thế, cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp ở các địa phương từ nay phải đặt mua mẫu phiếu của Bộ, không được tự in trắng đen trên giấy A4 như trước nữa.

Ngay khi Thông tư 13 vừa được ban hành, Sở Tư pháp TP.HCM đã có ý kiến về việc này. Sở Tư pháp TP.HCM cho rằng như vậy rất lãng phí vì phiếu lý lịch tư pháp chỉ có giá trị sử dụng trong khoảng sáu tháng đến một năm, thậm chí có nơi chỉ chấp nhận trong vòng ba tháng. Ngoài ra, nếu áp dụng giấy in màu sẵn thì không nhất quán với tinh thần cải cách hành chính của Bộ Tư pháp. Nhiều bản sao giấy tờ hộ tịch có thời hạn sử dụng lâu dài như bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn… mà Bộ vẫn cho phép sử dụng mẫu giấy A4, in trắng đen, cả cơ quan đăng ký và người dân đều có thể tải về từ mạng Internet, in và sử dụng miễn phí.

Lo ngại lãng phí của Sở Tư pháp TP.HCM là có cơ sở, vì mỗi năm sở này cấp phiếu lý lịch tư pháp cho khoảng 40.000 trường hợp, cứ mỗi trường hợp tốn ba phiếu (hai phiếu cấp cho dân, một phiếu lưu hồ sơ gốc). Như vậy, mỗi năm đơn vị này dùng cỡ 120.000 phiếu, nếu giá bán mỗi phiếu lý lịch tư pháp là 2.000 đồng như dự kiến của Bộ thì mỗi năm ngân sách TP.HCM phải bỏ ra 240 triệu đồng để đặt mua phiếu. Đó là chỉ tính riêng TP.HCM, nếu cộng gộp nhiều địa phương khác thì con số sẽ còn nhiều nữa. Vòng đời của phiếu này quá ngắn, không đáng để tốn số tiền lớn như vậy. Đó là chưa nói đến khả năng xảy ra ách tắc khi cơ quan cấp phiếu không chủ động được mẫu phiếu.

Thế nhưng đề xuất của Sở Tư pháp TP.HCM về việc được tiếp tục tự in trên giấy trắng đã bị Bộ Tư pháp bác bỏ, vì cho rằng in màu để tránh làm giả. Trong khi đó, trước giờ TP.HCM chưa từng phát hiện vụ làm giả phiếu lý lịch tư pháp, do tất cả chữ ký, con dấu trên phiếu đều là chữ ký sống, con dấu tươi.

Người dân cần được cấp phiếu nhanh chóng, chính xác hơn là tốn tiền cho tờ phiếu đẹp chỉ có giá trị sử dụng trong vài tháng.

ÁI PHƯƠNG