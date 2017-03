Miền Bắc có nơi rét đậm

Đêm 15-11 và sáng sớm 16-11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc phía đông Bắc bộ.

Ngày 16-11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tới một số nơi khác thuộc phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng tới một số nơi thuộc phía tây Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo diễn biến thời tiết trên cả nước từ ngày 16 đến ngày 25-11 như sau: Phía tây Bắc bộ năm, sáu ngày đầu nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 16-11 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Những ngày sau, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa năm, sáu ngày đầu nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 16-11 có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, có nơi rét đậm. Những ngày sau, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế năm, sáu ngày đầu nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 18 đến ngày 21-11 có nơi có mưa vừa đến mưa to; riêng phía bắc một, hai ngày đầu có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời rét. Những ngày sau, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày đầu và ba, bốn ngày cuối mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Những ngày giữa, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 18 đến ngày 21-11 có nơi có mưa vừa đến mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 20 đến ngày 22-11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Theo VĂN HÀO (Website Bộ TN&MT)