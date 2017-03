Mít-tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành công an

(PL)- Ngày 17-8, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và năm năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu: Lực lượng CAND đã góp phần quan trọng vào chiến thắng của toàn quân và toàn dân ta trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong những năm đổi mới, lực lượng CAND đã giữ vững an ninh chính trị, khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, tham nhũng lớn, kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm. Chỉ tính hơn 20 năm đổi mới đã có gần 200 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, gần 900 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích chiến công của lực lượng CAND, Đảng, nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Các lực lượng diễu binh, diễu hành qua lễ đài. Ảnh: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những chiến công và thành tích vẻ vang của các thế hệ lực lượng CAND. Theo Thủ tướng, trước những thách thức trước mắt, lực lượng CAND phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện nghiêm túc sáu điều Bác Hồ dạy. Toàn lực lượng phải đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại. Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao tinh thần phục vụ và nghiệp vụ, huy động sức mạnh toàn dân để tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. T.LƯU