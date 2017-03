Mở đường đón Đại tướng về quê

Ngày 9-10, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai lãnh đạo công tác chuẩn bị lễ viếng, lễ truy điệu, đón linh cữu và lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính nhấn mạnh việc tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là công việc trọng đại của đất nước, của tỉnh, yêu cầu toàn Đảng bộ, các ban, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tình cảm với Đại tướng để làm thật tốt, thật chu đáo các công việc được giao.

Cùng ngày ông Võ Minh Hoài, Giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh, đơn vị được tỉnh giao làm đường vào khu an táng cho biết đơn vị đang tiến hành khẩn trương làm hơn 4 km đường cấp phối, có nền rộng 9 m, mặt đường rộng 7 m và sẽ hoàn thành đường trước ngày 12-10. Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, cho biết đã giao cho các đơn vị quản lý đường bộ sửa chữa khẩn cấp các hỏng hóc, ổ gà dọc đường quốc lộ 1A từ Đồng Hới đến Quảng Đông (Quảng Trạch). Việc giữ gìn an toàn dọc hai bên quốc lộ 1A được giao cho công an, bộ đội địa phương, dân quân, đoàn thanh niên và bộ đội biên phòng.

Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến nhìn từ máy bay. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng trong bờ ở núi Rồng đoạn đối diện với Đảo Yến. Ảnh: MQ

Khu vực thung lũng Rồng, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được canh giữ cẩn mật 24/24 giờ. Phía biển cấm các loại tàu thuyền hoạt động trong Vũng Chùa. Phía đất liền bố trí các chốt gác không cho bất cứ người lạ mặt nào vào. Lực lượng công binh đang tiến hành rà phá bom mìn tại khu vực bãi đỗ xe nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Rất đông người dân đã đổ về khu vực này để xem việc thi công nơi an nghỉ của Đại tướng nhưng không được phép vào nên họ đành đứng từ ngoài xa quan sát. Ông Võ Viết Vầy, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đông, tâm sự: “Việc Đại tướng chọn quê hương an nghỉ không những tôi mà cả người dân xã này ai ai cũng vui mừng. Vì vậy từ hôm chính quyền triển khai lực lượng thi công đường sá vào Vũng Chùa, rất nhiều người dân đã hiến đất, hiến cây. Cũng theo ông Vầy, vùng biển xã Quảng Đông thời chiến là nơi tập kết gạo từ nước ngoài về nên vùng này như một túi bom của địch. Ngôi làng ven núi Vũng Chùa như Thọ Sơn, Minh Sơn vẫn đứng vững nhờ người dân, người lính kiên cường. Giờ đây, các ngôi làng đó lại được Đại tướng che chở”.

Ông Thái Hồng Quân, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình, cho biết hiện đang triển khai hơn 300 cán bộ, công nhân và cơ bản khắc phục xong sự cố đường dây 35 kV từ huyện Tuyên Hóa về Ba Đồn (Quảng Trạch). Tuyến đường này bị hư hỏng sau bão số 10. Dự kiến trong hôm nay, 10-10, khu vực xã Quảng Đông sẽ được cấp điện trở lại.

Nhà riêng Đại tướng chỉ đón khách viếng đến 18 giờ hôm nay Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi lời cáo lỗi tới đồng bào và thông báo phải rút ngắn thời gian đón tiếp người dân tới tiễn biệt Đại tướng tới 18 giờ ngày 10-10 thay vì tới 18 giờ ngày 11-10 như đã định. Thư cáo lỗi có đoạn, “Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng cảm động trước tấm lòng của đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các vị khách quốc tế đã đến nhà riêng tại 30 Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội chia buồn cùng gia đình. Để đảm bảo việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng được chu đáo và trọn vẹn, gia đình chúng tôi xin cáo lỗi với đồng bào khi thời gian mở cửa đón khách tại nhà riêng chỉ kéo dài đến 18 giờ ngày 10-10-2013”. V.THỊNH Tưởng nhớ Đại tướng bằng nhiều việc thiện Ngày thứ tư kể từ khi người dân được vào viếng Đại tướng, số lượng người mỗi ngày một đông thêm. Nhiều xe cứu thương đã được huy động để kịp thời thăm khám cho người dân. Đa số bị ngất, choáng do say nắng hoặc mệt mỏi… Có người vừa được thăm khám xong đã nằng nặc đòi xuống xếp hàng khỏi mất chỗ, vì đã chờ hai ngày rồi mà chưa được vào viếng Đại tướng. Có người không có thời gian xếp hàng đã dựng xe ngay bên đường chắp tay thành kính hướng về phía ngôi nhà Đại tướng. Nhiều người hành nghề xe ôm, xích lô đã quyết định gác việc mưu sinh, đi chở người dân miễn phí. “Nhìn dòng người đông như thế đến viếng Đại tướng, có người già yếu không thể đi bộ xuống cuối để xếp hàng được nên chúng tôi bảo nhau thế” - anh xe ôm Lê Quốc Luận tâm sự. Họ cho biết sẽ duy trì việc chở người dân miễn phí đến hết thời gian người dân được vào viếng Đại tướng. Những ngày qua người dân đến viếng Đại tướng đã được sinh viên tình nguyện phát tận tay những chiếc quạt giấy, bánh mì và hàng ngàn chai nước lọc, những quả chuối…, tất cả đều miễn phí. VIẾT THỊNH

