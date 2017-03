Mô hình chính quyền đô thị: Năng động, xử lý nhanh

Sẽ có thị trưởng và quận trưởng Theo Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc thí điểm đề án CQĐT TP.HCM do UBND TP trình ra hội nghị bất thường của Thành ủy TP ngày 7-8, CQĐT TP.HCM được xây dựng theo mô hình chuỗi đô thị, gồm các cấp chính quyền sau đây. Thứ nhất là cấp chính quyền TP.HCM (có đầy đủ HĐND và UBND) trực thuộc trung ương. Chính quyền TP.HCM vừa đóng vai trò là chính quyền cấp trên cơ sở bao trùm toàn bộ TP, vừa là chính quyền của 13 quận nội thành (vì sự tương đồng về tính chất đô thị ở các quận này). Tại các quận này sẽ có cơ quan đại diện hành chính của CQĐT TP.HCM, tổ chức dưới hình thức là ủy ban hành chính (UBHC). Người đứng đầu là chủ tịch UBHC hoặc quận trưởng, do chủ tịch UBND TP.HCM bổ nhiệm và bãi miễn. Dưới quận có đơn vị hành chính phường, tại mỗi phường tổ chức cơ quan đại diện dưới hình thức UBHC, có chủ tịch UBHC hoặc trưởng phường do người đứng đầu cấp quận bổ nhiệm và bãi miễn. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng sẽ lập bốn TP mới (các TP Đông, Tây, Nam, Bắc) trực thuộc chính quyền TP.HCM và là một cấp chính quyền cơ sở với đầy đủ HĐND và UBND. UBND các TP này do HĐND cùng cấp bầu và UBND TP.HCM phê chuẩn. Người đứng đầu UBND các TP này gọi là chủ tịch hoặc thị trưởng có bậc tương đương với phó chủ tịch UBND TP.HCM. Tổ chức hành chính của các TP này chỉ có một cấp chính quyền nhưng do địa bàn rộng nên sẽ tổ chức thành các phường - là các cơ quan đại diện hành chính của chính quyền TP trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo cơ chế ủy nhiệm. Người đứng đầu các phường này do UBND các TP trực thuộc đó bổ nhiệm và bãi miễn.